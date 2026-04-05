Üniversite yönetimi öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Öğrenci Danışma Kurulu toplantısında öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi.

Rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya rektör yardımcıları ile üniversite üst yönetimi katıldı. Akademik birimlerden öğrenci temsilcilerinin yer aldığı görüşmede, öğrencilerin talep ve önerileri dinlendi.

Toplantıda öğrenciler; kampüs olanakları, dersliklerin durumu, sosyal ve kültürel faaliyetler, yemek fiyatları ile ulaşım konularındaki beklentilerini dile getirdi.

Rektör Levent, üniversitenin öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimsediğini belirterek, "Öğrencilerimizin yaşadıkları sorunlara çözüm üretmekten ve taleplerini karşılamaya yönelik çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Levent, katkılarından dolayı öğrenci temsilcilerine teşekkür etti. Öğrenci temsilcileri de üniversite yönetiminin desteklerinden duydukları memnuniyeti ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı