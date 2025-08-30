Eruh'ta Okul Müdürü ve Velilerden Dayanışma

SİİRT'in Eruh ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda okul müdürü, öğretmen ve velileri, boya ve tadilat yaparak okullarını yeni eğitim-öğretim yılına hazırladı.

Eruh ilçe merkezinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda okul müdürü Fikret Keskin, müdür yardımcısı Harun Mızrak, sınıf öğretmeni İbrahim Özbay ile veli Nahide Demir, boya ve tadilat yaparak okullarını yeni eğitim öğretim yılına hazırladı. Okul müdürü Fikret Keskin, çocukları hayata hazırlamak amacıyla birlikte hareket ettiklerini ifade ederek, "Okul idaresi, öğretmen, personel ve velilerimizin desteği ile burada yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizi hem akademik hem de sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Amacımız sadece ders anlatmak değil, çocuklarımızı hayata hazırlamak. Onları görmek bizi de mutlu ediyor, o yüzden onlar için yaptığımız her şeyden keyif alıyoruz" dedi.

'İLK DERS ZİLİNİN ÇALMASINI BEKLİYORUZ'

Çalışmalarda yer alan sınıf öğretmeni İbrahim Özbay, mesleği sadece bir görev olarak görmediklerini belirterek, "Öğrenciler bizim için çok kıymetli, onlara bunu hissettirmek, çocukların okula ve öğretmenlerine olumlu varlıklarını geliştirmek istiyoruz. Bizler mesleğimizi bir görev değil, bir gönül işi olarak görüyoruz. Bizler bu işleri yaparken yorulmuyoruz. Çünkü çocuklarımızı çok seviyoruz. Artık ilk ders zilinin çalmasını bekliyoruz" diye konuştu. Okul müdür yardımcısı Harun Mızrak ise "Tasarruf eden sıkıntı görmez diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu uğurda öğrencilerimize daha iyi imkanlar sağlamayı, kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştiriyoruz. Ne mutlu bize" dedi.

'VELİ OLARAK GELİP YARDIMCI OLMAK İSTEDİK'

Çalışmalara katılan velilerden Nahide Demir, okul idaresinin çalışmalarına kayıtsız olmadıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Okul müdürü ve öğretmenlerimizin çabalarını gördük. Biz de veli olarak gelip yardımcı olmak istedik. Okul temizliği olsun, masaların ve sıraların boyanması olsun bunlara yardımcı olduk. Bütün öğretmenlerimizin ve okul müdürümüzün bu katı ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz."