Ertaş'tan "Okul-Aile Disiplin Kurulu" önerisi

Ertaş'tan 'Okul-Aile Disiplin Kurulu' önerisi
Son zamanlarda okullara ve öğretmenlere yönelik artan saldırılar ve şiddet olaylarından sonra meseleyi farklı açılardan ele alan Eğitimci-Yazar Murat Ertaş, ortaöğretimde okullarda "Okul-Aile Disiplin Kurulu" oluşturulmasını önerdi.

Son zamanlarda okullara ve öğretmenlere yönelik artan saldırılar ve şiddet olaylarından sonra meseleyi farklı açılardan ele alan Eğitimci-Yazar Murat Ertaş, ortaöğretimde okullarda "Okul-Aile Disiplin Kurulu" oluşturulmasını önerdi.

Murat Ertaş konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Okullarımıza düzenlenen menfur saldırılar göstermiştir ki okullardaki disiplinin ve güvenliğin sağlanması toplumsal sorumluluk gerektirmektedir. Okul içinde yaşanan çoğu problem okul dışındaki uygulamalardan ve durumlardan, veli ve okul çevresi gibi etki unsurlarından bağımsız değildir. Okul disiplini ve güvenliği sadece okul idaresine ve öğretmenlere yüklenemez. Bu durumda okullarda oluşturulacak disiplin ve güvenlik kurullarında okul idarecisi ve öğretmen gibi veliler de yer almalıdır. Kurulda okulun her kademesinden veli bulunmalıdır. Mesela lise kurulunda 9., 10., 11. ve 12. sınıflardan birer veli muhakkak bulunmalıdır. Ortaokul disiplin kurullarında da öyle Böylelikle, çıkması muhtemel sıkıntılı durumların çok boyutlu ele alınması sağlanacak, bir olay olması durumunda öğretmen ve veli cepheleşmesi olmayacaktır. Muhtemel sıkıntılarda öğretmenler kadar okul velilerinin de sorumluluk alması meselelerin çözüm sürecinde okul idaresini ve öğretmeni problemli öğrencinin ve diğer velilerin direkt hedefi olmaktan belki çıkaracaktır. 'Okul-Aile Disiplin Kurulu'na yer alacak veliler Okul-Aile Birliği toplantısında bizzat veliler tarafından seçilmelidir." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

