Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 23 Mayıs Cuma Resmi Gazete kararlarına göre, 13 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bazı devlet kurumlarına yeni atamalar gerçekleştirildi.

Buna göre; Adana, Amasya, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Giresun, Kütahya, Kırıkkale, Niğde, Rize, Sivas, Iğdır ve Yalova'nın İl Milli Eğitim Müdürü değişti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları:

Adana İl Milli Eğitim Müdürü: Yusuf Tüfekçi

İl Milli Eğitim Müdürü: Yusuf Tüfekçi Amasya İl Milli Eğitim Müdürü: Mehmet Ali Katipoğlu

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü: Serdal Şimşek

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü: Vedat Kaya

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü: Elif Özbek

Rize İl Milli Eğitim Müdürü: Halil İbrahim Akmeşe

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü: Fatih Erdoğan

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü: Ömer Faruk Kahraman

Giresun İl Milli Eğitim Müdürü: Özgür Tokgöz

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü: Mustafa Yılmaz

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü: Rahmi Güney

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü: Aziz Gün

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü: Aytekin Yılmaz

ADLİ TIP KURUMU ATAMALARI

Yayımlanan karara göre, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Kalp ve Damar Cerrahisi Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebuzer Aydın, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Tıbbi Biyokimya Üyeliğine Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Belce, Adli Tıp, Sekizinci İhtisas Kurulu Anesteziyoleji ve Reanimasyon Üyeliğine İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Elevli, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine ise Uzm. Dr. Furkan Kılıç atandı.

HSK ATAMALARI

Hakim ve Savcılık Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hakim Adayı Abdullah Başol Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine, Hakim Adayı Mustafa Can Çakmakçı İstanbul Hakimliğine, Cumhuriyet Savcısı Adayı Fahriye Nur Akbulut Çakmakçı İstanbul Cumhuriyet Savcılığına ve Cumhuriyet Savcısı Adayı Bilal Özer Sinop Ayancık Cumhuriyet Savcılığına atandı. Atamalar 21 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13'üncü maddesi gereğince yapıldı.