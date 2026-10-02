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Erciyes Üniversitesi'nde 2026-2027 açılış dersi 'Terörsüz Türkiye İletişimi' oldu

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Erciyes Üniversitesi'nde 2026-2027 açılış dersi 'Terörsüz Türkiye İletişimi' oldu
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Erciyes Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılı açılış dersi, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda 'Terörsüz Türkiye İletişimi' oldu. Dersi Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar verdi; program plaket takdimiyle sona erdi.

Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) 2026-2027 akademik yılı açılış dersi 'Terörsüz Türkiye İletişimi' oldu.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar tarafından 'Terörsüz Türkiye İletişimi' konulu açılış dersi verildi.

Program; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından Prof. Dr. Zakir Avşar'a plaket takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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