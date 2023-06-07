Erbaa'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nin bahçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan sergide kursiyerlerin yaptıkları eserler sergileniyor.

Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, burada yaptığı konuşmada, eğitim öğretim döneminin kurslarını başarıyla tamamlamanın memnuniyetini yaşadıklarını dile getirerek, "Erbaalı kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerin sergisini gerçekleştireceğiz. Bir hafta süresince de bu ürünleri halkımıza tanıtmış olacağız. Eğitim öğretim döneminde 26 farklı alanda 551 kurs icra edilmiş ve 15 bin 463 kursiyer sertifika almaya hak kazanmış. Bu çok önemli bir sayı. Erbaa'mızda örgün eğitimi tamamlamış nüfusun 70 bin olduğu değerlendirildiğinde yüzde 21 gibi bir orana tekabül ediyor. Halk Eğitim Merkezi her 5 kişiden birine ulaşmak suretiyle yaygın eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmiş durumda." dedi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de Erbaa'nın önemli ürünleri bulunduğunu belirterek, "Özellikle Erbaa yaprağımız kendisini kanıtlamış, herkesin talep ettiği bir ürün ancak 3 kiloluk, 5 kiloluk bidon ile gitmek bazen nahoş oluyordu. Kurslarımızla nasıl katkı sağlarız, nasıl ortak paydada buluşuruz, Erbaa'nın motiflerini nasıl hediyelik eşya durumuna getiririz niyetiyle yola çıkmıştık. Milli Eğitim ve Halk Eğitimi Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalara Bilim Kültür Sanat Merkezimizde ve Kadın Çocuk Yaşam Merkezimizde mekan sağlayarak destek olduk. Sizler de çok güzel eserler ortaya çıkardınız." diye konuştu.

Hanife Büşra Konyar'ın ismini verdikleri yapıyı büyüteceklerini anlatan Karagöl, "Bu alanı avlu haline getirip ilerleyen zamanlarda açacağımız sergilerimizi günübirlik, çadırlarda değil, sabit şekilde sergileyebileceğimiz mekana kavuşmuş olacaksınız. Bu çalışmalar Erbaa'ya değer katacak. Ev ekonomilerinize katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ile usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.