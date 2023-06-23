English Guru, dünya genelinde öğrencilere hesaplı çevrim içi İngilizce eğitimi sunuyor

English Guru, hesaplı eğitim ücretleriyle dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin çevrim içi olarak dil öğrenmesini sağlıyor. Platform, gerçek zamanlı İngilizce altyazı desteği, beyaz tahta uygulaması ve ölçme-değerlendirme sistemi gibi özelliklerle öne çıkıyor.

???????English Guru, hesaplı eğitim ücretleriyle dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin çevrim içi olarak dil öğrenmesini sağlıyor.

English Guru'dan yapılan açıklamaya göre, globalleşen dünyada dil bilmenin önemi günden güne artarken, online platformalar dil öğrenmenin yeni adresi haline gelmiş durumda.

Online eğitim platformları, sunduğu avantajlar ile artık daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor olsa da yeni bir dil öğrenme sürecinde kimi zaman yetersiz kalabiliyor.

Tüm bu eksik noktaları inovatif çözümlerle tamamlayan, İngilizce öğrenenlerin karşısına çıkan en önemli engel olan konuşma pratiğini ana dili İngilizce olan ve alanında uzman eğitmenleriyle ortadan kaldırmayı hedefleyen English Guru, hesaplı eğitim ücretleriyle dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin çevrim içi olarak dil öğrenmesini sağlıyor.

Gerçek zamanlı İngilizce altyazı desteği bulunuyor

Verilen bilgiye göre, "İngilizce öğrenmenin herkesin hakkı ve ihtiyacı olduğu" mottosundan yola çıkarak, çok uygun fiyatlarla İngilizce eğitim alma fırsatı sunan platform, 100 kişilik geniş bir eğitmen ağına ve gelişmiş bir altyapıya sahip. English Guru'da her ders otomatik olarak sesli ve görsel olarak kaydediliyor. Bu da öğrencilere tekrar tekrar dersleri gözden geçirebilme imkanı veriyor.

Görüntülü görüşmeler web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor, aracı bir uygulama kullanılmıyor. Ayrıca ders esnasında anlık çeviri sistemi ve ekran paylaşım teknolojisi mevcut.

Eğitmen istediği dosyayı veya kendi ekranını paylaşabiliyor. Anlık mesajlaşma sistemiyle kullanıcıların eğitmenlerle daha verimli dersler yapmalarını sağlıyor.

Uygulamada diğer online İngilizce eğitim şirketlerinden farklı olarak kurumsal kullanıcıları için ölçme ve değerlendirme sistemi bulunuyor. Ders esnasında gerçek zamanlı İngilizce altyazı desteğini ücretsiz veren English Guru'da aynı zamanda eğitmenler öğrenciler tarafından seçilebiliyor.

Kullanıcı ihtiyaçlarına göre 3 ayrı paket sunuluyor

English Guru'da kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda "Standard paket", "Premium paket" ve "Kids paket" olmak üzere 3 çeşit abonelik sistemi bulunuyor.

Buna göre standart paket, ana dili seviyesinde İngilizce konuşan eğitmenleri kapsarken, bu pakette gerçek zamanlı İngilizce altyazı desteği de bulunuyor. Premium paket ise ana dili İngilizce olan ve anadili seviyesinde İngilizce konuşan eğitmenleri kapsıyor, ek olarak dersler görüntülü olarak kaydediliyor. Bu pakette gerçek zamanlı İngilizce altyazı desteği bulunuyor.

Kids paketinde ise çocuk İngilizcesi alanında uzman eğitmenler mevcut. Uzman eğitmenler, her yaş grubuna uygun müfredat sistemi uyguluyor. Kids paketinde beyaz tahta uygulaması ile çocuklar, eğitmeniyle aynı ekran üzerinde ortak çalışmalar yaparak hızlı şekilde yol alıyorlar.

"Beyaz Tahta uygulamasıyla ders tekrarı için yapılan çalışmalar otomatik kaydediliyor"

Dil öğrenmede konuşma pratiğini ve hızlı öğrenme sürecini yüksek teknolojik altyapıyla destekleyen English Guru, gerçek zamanlı İngilizce altyapı desteği ve "Beyaz Tahta" uygulamasıyla dil öğretiminde "ilkleri" sunuyor.

Öğrencilerin eğitmenleriyle aynı ekranlarda ortak çalışmalar yapmasına olanak veren Beyaz Tahta uygulamasıyla ders tekrarı için yapılan çalışmalar otomatik olarak kaydediliyor ve ders sonunda otomatik olarak işlenen konular öğrencilere mail yoluyla bildiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen English Guru Üst Yöneticisi (CEO) İbrahim Karakuş, sundukları teknolojik altyapı ve fırsatlar ile dil öğrenme sürecini kolaylaştırdıklarını kaydetti.