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Emniyet kemeri simülasyonunda renkli görüntüler

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Emniyet kemeri simülasyonunda renkli görüntüler
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Bolu’da trafik güvenliği bilincinin artırılması amacıyla kurulan emniyet kemeri simülasyon aracı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bolu'da trafik güvenliği bilincinin artırılması amacıyla kurulan emniyet kemeri simülasyon aracı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Simülasyona katılan vatandaşlar, aracın takla atmasıyla emniyet kemerinin hayati önemini uygulamalı olarak deneyimlerken renkli görüntüler ortaya çıktı.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, trafik güvenliği bilincinin artırılması ve kazalardan kaynaklanan can kayıpları ile yaralanmaların azaltılması amacıyla Bolu'da eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Bolu'ya gönderilen Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile çocuklara, gençlere ve vatandaşlara yönelik uygulamalı eğitimler düzenlendi. Etkinlik kapsamında kurulan emniyet kemeri simülasyon aracı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Simülasyon aracına binmek isteyen vatandaşlara polis ekipleri tarafından emniyet kemerinin önemi ve trafik kazalarında sağladığı koruma hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından simülasyon aracına binen vatandaşlar, aracın muhtemel bir kazada takla atması durumunda emniyet kemerinin sağladığı korumayı uygulamalı olarak deneyimledi. Simülasyonun ardından emniyet kemerinin hayati önem taşıdığını belirten vatandaşlar, sürücülerin ve yolcuların her yolculukta emniyet kemeri takması gerektiğini vurguladı. Bazı vatandaşların simülasyon sırasındaki şaşırmaları ve tepkileri ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Bundan sonra kemerlerimizi asla çıkarmıyoruz"

Simülasyon deneyimini anlatan Ahmet Ekici, "Gerçekten kemer çok önemliymiş. Bundan sonra kemerlerimizi asla çıkarmıyoruz. Hayat kurtarıyor. Bu senaryonun daha hızlı bir şekilde olduğunu varsayarsak çok kötü sonuçlar olabilir. Kemersiz olursak çok daha kötü olabilir." dedi. Simülasyona katılan Umut Talha Bayramoğlu ise deneyimin oldukça eğlenceli olduğunu belirterek, "Çok zevkliydi. Lunaparktan daha zevkliydi. Kemer olmasa kesin ölürdüm. Kemer etkili. Kemer olmasa camdan çıkmıştım, arabanın altında kalmıştım. Her zaman kemer takıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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