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Gönüllere dokunan Emirdağ Kaymakamı konvoyla uğurlandı

Gönüllere dokunan Emirdağ Kaymakamı konvoyla uğurlandı
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Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül, Ardahan Vali Yardımcılığı görevine atanması nedeniyle düzenlenen veda töreniyle duygusal anlar eşliğinde uğurlandı.

Ardahan Vali Yardımcılığı görevine atanan Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül, düzenlenen veda töreni ile uğurlandı.

Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül, uğurlama törenine katılanlarla teker teker tokalaşarak veda etti. Duygulu anların yaşandığı veda töreninde konuşan Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül, "2 yıldır büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm Emirdağ Kaymakamlığı görevimden Ardahan Vali Yardımcılığı görevine atanmış bulunmaktayım. Rabbime sonsuz şükürler olsun. İki sene boyunca emanet edilen Emirdağ Kaymakamlığı hizmet makamını bilip, şahsi menfaat gözetmeden daima devletin ve milletin menfaatini esas alarak adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde vazifemizi yapma gayretinde olduk. Devletine hürmet ve sadakatle bağlı tüm mesai arkadaşlarıma ve kocaman yürekleriyle benden desteklerini esirgemeyen kalbini açan Emirdağlı hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hoşça kal; ikinci memleketim, gönül dağım Emirdağ ve Emirdağ'ı güzelleştiren dostlarım" dedi.

Muhtarlar, veda töreninde Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül'e çiçek buketi takdim ettiler ve konvoyla uğurladılar. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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