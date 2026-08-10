Emirdağ'da Yeni Eğitim Yılı Hazırlıkları Değerlendirildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılına yönelik hazırlıkların değerlendirilmesi amacıyla okul ve kurum müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ramazan Pınar ve Serdar Beyli ile ilçe merkezindeki görev yapan okul ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, eğitim, öğretim faaliyetleri, okul ve kurumların ihtiyaçları, yürütülecek çalışmalar ile eğitim kalitesinin daha da artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı