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Emirdağ’da Aziziye Kız Hafızlık Kur’an Kursu öğrencilerine ‘Ebru Sanatı’ ve ‘Kaligrafi’ etkinliği’ ilgi gördü

Emirdağ’da Aziziye Kız Hafızlık Kur’an Kursu öğrencilerine ‘Ebru Sanatı’ ve ‘Kaligrafi’ etkinliği’ ilgi gördü
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Emirdağ’da Aziziye Kız Hafızlık Kur’an Kursu öğrencilerine ‘Ebru Sanatı’ ve ‘Kaligrafi’ etkinliği’ ilgi gördü.

Emirdağ'da Aziziye Kız Hafızlık Kur'an Kursu öğrencilerine 'Ebru Sanatı' ve 'Kaligrafi' etkinliği' ilgi gördü.

Aziziye Kız Hafızlık Kur'an Kursu öğrencilerimize yönelik, manevi danışman Ali İhsan Akar rehberliğinde ve Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) Emirdağ Gençlik Merkezi liderlerinin katkılarıyla 'Ebru Sanatı' ve 'Kaligrafi' etkinliği' düzenlendi. Etkinlikte; öğrencilere 'Ebru' sanatıyla birbirinden güzel eserler hazırlarken, her bir öğrencinin ismi de 'Kaligrafi' sanatıyla yazılarak kendilerine hediye edildi.

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan etkinlikte, öğrenciler hem yeni deneyimler kazandı hem de keyifli vakit geçirerek moral buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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