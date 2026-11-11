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Emirdağ'da 10 Kasım resim yarışmasını ilkokul öğrencisi Ömer Asaf Yeşil kazandı

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Emirdağ'da 10 Kasım resim yarışmasını ilkokul öğrencisi Ömer Asaf Yeşil kazandı
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Emirdağ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen resim yarışmasında Şükrü Mola İlkokulu 3/B sınıfı öğrencisi Ömer Asaf Yeşil birinci oldu. Öğrenci ödülünü Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca'nın elinden aldı; başarısı okulun sosyal medya hesabından da duyuruldu.

Emirdağ ilçesinde, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' kapsamında düzenlenen resim yarışmasında Şükrü Mola İlkokulu 3/B sınıfı öğrencisi Ömer Asaf Yeşil Emirdağ birincisi oldu.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler resim çalışmalarıyla yer aldı. Yarışmada başarılı bir performans sergileyen Ömer Asaf Yeşil, birincilik derecesi elde etti. Başarılı öğrenci, ödülünü Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca'nın elinden aldı.

Kaymakam Adem Topaca tarafından ödüllendirilen öğrencinin başarısı, okulun sosyal medya hesabından da duyuruldu. Şükrü Mola İlkokulu yönetimi; Ömer Asaf Yeşil'i kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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