Emet Belediye Başkanı Öğretmenler Gününde Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Öğretmenler Gününde ilçede görev yapan öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.

Emet Bor İşletme Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilen programa Kaymakam Furkan Seyman, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Samed Kablan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen ve öğretmenler katıldı.

Programda yaptığı konuşmada, 365 gün değeri hak eden öğretmenlere yılın bir günüde olsa vefa borçlarını yerine getirmek adına 24 Kasımın bir fırsat olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, " Geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz sayesinde yetişen gençlerimiz yarınların güçlü bağımsız Türkiye'si için mücadeleye devam edecektir. Haklarını asla ödeyemeyeceğimiz öğretmenlerimizden ebediyete intikal etmişlere Allahtan rahmet, hayatını sürdürenlere sağlık ve sıhhatler diliyorum" dedi.

Başkan Doğan konuşmasında 2 Aralıkta açılacak olan Muhsin Yazıcıoğlu Emet Atayurt obasının açılışına da davet ettiği öğretmenlere, " Tarihte kurulan 16 Türk devletinin ve mevcudiyetini sürdüren 7 Türk devletinin tanıtımında yapılacağı obamızda tüm okullarımız davet edilerek çocuklarımızın, gençlerimizin tarihimizi ve kültürümüzü yakından görmelerini sağlamış olacağız "diye konuştu.

Programda bir konuşma yapan Kaymakam Furkan Seyman, öğretmenliğin çok ciddi ve sorumluluk isteyen bir meslek olduğuna vurgu yaptı.

"Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olan öğretmenlik gelmektedir"

Seyman," Millet Mekteplerinin açıldığı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olan öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. İnsanlığa doğruyu, güzeli ve iyiyi öğreten, ilim ve irfanı kuşaktan kuşağa aktaran öğretmenler, dünyanın her yerinde çok kutsal bir vazifeyi icra etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, ülkemizin ve milletimizin geleceğini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin "Öğretmenler Gününü kutlayarak, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılı ömürler diliyorum "dedi. - KÜTAHYA