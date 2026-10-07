Elazığ Palu'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda ve su israfı eğitimi düzenledi

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Elazığ'ın Palu ilçesinde ilkokul öğrencilerine gıda güvenliği, gıda ve su israfının önlenmesi konularında eğitim verildi. Öğrencilere bilinçli tüketim, gıdanın üretimden sofraya yolculuğu ve israfın çevresel etkileri anlatıldı.

Palu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçedeki ilkokullarda öğrencilere yönelik gıda güvenliği, gıda israfı ve su israfı konularında eğitim düzenlendi. Yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan sunum ve eğitim materyalleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere; gıdanın değeri, gıda kaybı ve israfının önlenmesi, bilinçli tüketim, ihtiyaç kadar gıda satın alma ve tüketme konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerde ayrıca gıdanın üretimden sofraya kadar uzanan yolculuğu ele alınırken, bu süreçte harcanan emek, su, enerji ve diğer kaynakların önemi anlatıldı. Gıda kaybı ve israfının çevresel ve ekonomik etkileri konusunda da öğrenciler bilgilendirildi.

Palu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Özen, eğitimlerle çocukların küçük yaşlardan itibaren gıdanın değerini benimsemelerini, bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmalarını ve sürdürülebilir yaşam anlayışını destekleyen davranışlar geliştirmelerini amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı