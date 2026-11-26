Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaöğretim için OTİS projesini başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarısını artırmak için Okul Tabanlı İzleme Sistemi (OTİS) projesini başlattı. Okul müdürleri ve rehber öğretmenlerle yapılan toplantılarda öğrencilerin çok yönlü gelişiminin izlenmesi hedeflendi.
ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak amacıyla Okul Tabanlı İzleme sistemi hayata geçirildi.
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak, bilimsel, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılımlarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Okul Tabanlı İzleme Sistemi (OTİS) projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen toplantılar, Ortaöğretim Şube Müdürü Mustafa Atilla başkanlığında, okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin katılımıyla düzenlendi. Toplantılarda, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yakından takip edilmesi, eğitim süreçlerinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi ve öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlarda da gelişimlerinin desteklenmesi hedefleri ele alındı.
OTİS Projesi ile öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinin izlenmesi, eğitimde fırsatların daha etkin değerlendirilmesi ve okullarda başarı odaklı çalışmaların güçlendirilmesi amaçlanıyor.