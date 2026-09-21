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Elazığ'da teknik personele akıllı tarım ve dijital danışmanlık eğitimi başladı

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Elazığ'da teknik personele akıllı tarım ve dijital danışmanlık eğitimi başladı
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Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü Akıllı Tarım Uygulamaları ve Dijital Tarım Danışmanlığı eğitimi başladı. 5 gün sürecek eğitimde teknik personele sensör, otomasyon ve uzaktan algılama teknolojileri aktarılıyor.

Elazığ'da Akıllı Tarım Uygulamaları ve Dijital Tarım Danışmanlığı eğitimi başladı.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2026 yılı yönetim danışmanlığı teknik destek programı çerçevesinde desteklenen ve Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Akıllı Tarım Uygulamaları ve Dijital Tarım Danışmanlığı" konulu eğitim programı başladı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Burak Şen, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Şahbaz ve Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Bulut tarafından verilen eğitimin 5 gün süreceği bildirili. Program çerçevesinde teknik personele, akıllı tarım uygulamaları, dijital teknolojilerin tarımsal üretimde kullanım alanları, veri temelli karar alma süreçleri, kaynakların etkin ve verimli kullanımı, sensör ve otomasyon sistemleri ile uzaktan algılama teknolojileri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Programla, teknik personel ile dijital tarım alanındaki bilgi ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi ve edinilen bilgi ve becerilerin tarımsal üretim süreçlerine ve teknik hizmetlere aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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