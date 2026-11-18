Elazığ'da SED'den yararlanan çocuk ve ailelerine trafik güvenliği eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, SED hizmet modelinden yararlanan çocuklar ile bakım verenleri ve ebeveynlerine yönelik Trafik Güvenliği Eğitimi düzenledi. İl Müdürü Serdar Demirci'nin de katıldığı eğitimde katılımcılara trafik güvenliği konusunda bilgi verildi.
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modelinden yararlanan çocuklar ile bakım verenlerine ve ebeveynlerine yönelik Trafik Güvenliği Eğitimi düzenlendi.
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, SED hizmet modelinden yararlanan çocuklar ile bakım verenlerine ve ebeveynlerine yönelik Trafik Güvenliği Eğitimi düzenlendi. İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci de katıldı. Eğitim çerçevesinde katılımcılara trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.