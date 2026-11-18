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Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modelinden yararlanan çocuklar ile bakım verenlerine ve ebeveynlerine yönelik Trafik Güvenliği Eğitimi düzenlendi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, SED hizmet modelinden yararlanan çocuklar ile bakım verenlerine ve ebeveynlerine yönelik Trafik Güvenliği Eğitimi düzenlendi. İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci de katıldı. Eğitim çerçevesinde katılımcılara trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı