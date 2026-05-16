Elazığ'da ORKUT ekibine orta seviye akreditasyon eğitimleri

Elazığ'da Orman Bölge Müdürlüğü Kurtarma (ORKUT) ekibine orta seviye akreditasyon eğitimleri verildi.

Elazığ ORKUT ekibine yönelik orta seviye akreditasyon eğitimleri verildi. Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen eğitimler çerçevesinde ekiplerin enkazda çalışma, ekipmanların kullanımı, güvenli müdahale teknikleri ve koordinasyon becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği eğitimlerde, kurumlar arası iş birliği ve saha uyumu da güçlendiriliyor. - ELAZIĞ

