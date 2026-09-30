Haberler

Elazığ'da Nahit Ergene Ortaokulunda gıda kaybı ve israfı anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da Nahit Ergene Ortaokulunda gıda kaybı ve israfı anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Nahit Ergene Ortaokulunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Eğitimi verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, gıdanın üretimden sofraya yolculuğunu ve israfın çevresel, ekonomik etkilerini anlattı.

Elazığ'da öğrencilere Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi.

Elazığ Nahit Ergene Ortaokulunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen eğitimde, gıdanın üretimden sofraya kadar uzanan yolculuğu ele alındı. Bu süreçte harcanan emek, su, enerji ve diğer kaynakların yanı sıra gıda kaybı ve israfının çevresel ve ekonomik açıdan oluşturduğu etkiler hakkında öğrencilere bilgi verildi. Eğitim çerçevesinde öğrencilerle günlük yaşamdan örnekler paylaşılırken, ihtiyaç kadar gıda tüketmenin, mevcut gıdaları doğru şekilde değerlendirmenin ve israfı azaltmanın yolları anlatıldı.

Gıdanın sofralara ulaşıncaya kadar geçtiği aşamalara dikkat çekilen eğitimde, gıdanın değerinin bilinmesi ve korunmasının yanı sıra israfın önlenmesinde bireysel farkındalığın önemi vurgulandı.Etkinlik, öğrencilerin gıda israfı konusunda bilinçlenmelerine ve günlük yaşamlarında daha duyarlı tüketim alışkanlıkları geliştirmelerine katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Amasya'da öfkeli boğa komşu ahıra daldı! Süt sağım makinesini boynuzuna takıp sürükledi

Öfkeli boğa komşunun ahırına daldı! Çıkarken bakın neyi götürdü
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Fon krizinde 5. dalga! Onlarca gözaltı var, tüm mallara el konuluyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuzlu Kahve'den fenomen diziye gönderme: Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin

Tuzlu Kahve'deki bu detayı Kuzey Güney hayranları hemen yakaladı
Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor

Ünlü türkücünün inanılmaz değişimi! Fotoğrafa bakınca tanımak imkansız
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde

2 gün önce "Hiçbir şey anlamazsınız" demişti, şimdi herkes paylaşıyor
Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 54 yıllık dev markası konkordato ilan etti
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi

"Kaçırıldı" denilen uçak için korkunç iddia
İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo

İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo
Futbol dünyasını şoke eden ölüm! Kulüp başkanını başından vurdular

Futbol dünyasını şoke eden ölüm! Kulüp başkanını başından vurdular