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Elazığ'da kurakçıl peyzaj rehberi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce anlatıldı

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Elazığ'da kurakçıl peyzaj rehberi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce anlatıldı
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Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehberinin uygulama esasları Elazığ'da düzenlenen sunumda ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonundaki Su Verimliliği Seferberliği kapsamında hazırlanan rehber, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kamu kurum ve kuruluşlarına anlatıldı.

Elazığ'da Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehberinin uygulama esasları ele alındı.

Elazığ'da değişen iklim koşullarına uyum sağlanması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehberinin uygulama esasları ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında hazırlanan rehber hakkında, Elazığ'daki kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi amacıyla Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Sunumda; kurakçıl peyzaj uygulamalarının temel esasları, su kaynaklarının korunması ve peyzaj alanlarında su verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulanabilecek yöntemler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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