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Elazığ'da KPSS heyecanı: Adaylar ter döktü

Elazığ'da KPSS heyecanı: Adaylar ter döktü
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da KPSS’ye girecek binlerce aday okulların yolunu tuttu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da KPSS'ye girecek binlerce aday okulların yolunu tuttu.

Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.15 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı.

KPSS sınavının sonuna geldiklerini aktaran Furkan Sönmez, "Çalıştık, Allah nasip ederse güzel yerlere gelmek için sınava geldik. Rabbim herkese kolaylık nasip etsin. Bende sınava çalıştım. Allah güzel sonuçlar nasip etsin inşallah" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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