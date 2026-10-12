Elazığ'da bayrağı öpen 2. sınıf öğrencisini İl Milli Eğitim Müdürü ziyaret etti

Elazığ'da okul koridorunda koşarken Türk bayrağını fark edip öpen 2. sınıf öğrencisi Miran Batın Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından ziyaret edildi. Okul idaresi ve öğretmenlerle de bir araya gelen Gün, minik Miran'a hediyeler takdim ederek teşekkür etti.

Elazığ'da geçtiğimiz hafta Çatalçeşme İlkokulu koridorunda arkadaşlarıyla oynadığı sırada duvardaki Türk bayrağını fark ederek öpüp alnına koyan 2. sınıf öğrencisi Miran Batın Canpolat'ın o duygusal anları tüm Türkiye'nin takdirini toplamıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinin basında ve sosyal medyada geniş yer bulmasının ardından, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün harekete geçerek anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Gün, okul idaresi, sınıf öğretmeni, öğrenciler ve minik Miran ile bir araya geldi. Sergilediği vatan ve bayrak sevgisiyle büyük takdir toplayan Miran'ı tebrik eden Gün, öğrenciye çeşitli hediyeler takdim etti.

Çocukların yetişmesinde emeği geçen okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkürlerini sunan Milli Eğitim Müdürü Gün, duygu dolu anlar yaşanmasına vesile olan bu davranışın önemine dikkat çekerek, "Okulda bulunmamızın sebebi, içimizi çok ısıtan bir davranıştır. Geçtiğimiz hafta Miran, okulun girişindeki bayrağa hafif temasta bulunuyor. Temasta bulunduktan sonra gidip bayrağı öpüyor. İşte içimizi ısıtan bu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı