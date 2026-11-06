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Elazığ'da AFAD ve UMKE katılımıyla deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı

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Elazığ'da AFAD ve UMKE katılımıyla deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı
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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği, sağlık çalışanlarının afet hazırlığını artırmak için deprem ve tahliye tatbikatı düzenledi. 14 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundaki tatbikata AFAD ve UMKE de katıldı; güvenli tahliye ve koordinasyon ele alındı.

Elazığ'da sağlık çalışanlarının afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından, sağlık çalışanlarının muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak, afet yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla uygulamalı deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 14 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda düzenlenen tatbikata AFAD ve UMKE ekipleri de katılım sağladı. Gerçekleştirilen tatbikatta, muhtemel bir deprem anında yapılması gerekenler, güvenli tahliye süreçleri ve ekipler arası koordinasyon uygulamalı olarak ele alındı.

Tatbikatla, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve sağlık çalışanlarının afetlere karşı hazırlık düzeyinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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