Elazığ'da AFAD, lise öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdi

Elazığ'da AFAD, lise öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ İl AFAD Müdürlüğü, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine afet farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde afet öncesi önlemler, afet anında doğru davranışlar ve sonrasında yapılması gerekenler ile Çök-Kapan-Tutun ve güvenli tahliye konuları anlatıldı.
Elazığ'da AFAD ekipleri tarafından öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi verildi.
Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi. AFAD personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere; afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.
Eğitim çerçevesinde ayrıca deprem sırasında hayati önem taşıyan "Çök-Kapan-Tutun" uygulaması ile afet anında güvenli tahliye konuları ele alındı.