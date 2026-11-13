Elazığ'da AFAD, lise öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdi

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Elazığ'da AFAD ekipleri tarafından öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi. AFAD personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere; afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Eğitim çerçevesinde ayrıca deprem sırasında hayati önem taşıyan "Çök-Kapan-Tutun" uygulaması ile afet anında güvenli tahliye konuları ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı