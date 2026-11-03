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Elazığ AFAD, yeni başlayan personeline temel KBRN eğitimi verdi

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Elazığ AFAD, yeni başlayan personeline temel KBRN eğitimi verdi
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Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, göreve yeni başlayan personeline İlk Müdahaleci Temel KBRN eğitimi verdi. Eğitimde KBRN tehditleri, müdahale esasları ve dekontaminasyon süreçleri anlatılırken yeni personelin olaylara güvenli ve etkin müdahale becerisi kazanması hedeflendi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yeni başlayan personele KBRN eğitimi verildi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, göreve yeni başlayan personele yönelik İlk Müdahaleci Temel KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim çerçevesinde personele; KBRN tehditleri, olaylara müdahale esasları, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, korunma yöntemleri, olay yeri güvenliği ve dekontaminasyon süreçleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen eğitimle, yeni göreve başlayan personelin KBRN olaylarına karşı bilgi ve müdahale becerilerinin geliştirilmesi, muhtemel afet ve acil durumlarda güvenli, hızlı ve etkin müdahalede bulunabilecek donanıma sahip olmaları hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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