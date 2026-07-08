Eğitim videolarındaki oynatma hızının ve akıcılık bozukluklarının etkisi araştırılacak

Kastamonu Üniversitesi'nde yürütülen proje kapsamında, eğitsel videolarda oynatma hızı ve akıcılık bozukluklarının öğrencilerin öğrenme süreçleri üzerindeki etkisi araştırılacak.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Arif Akçay'ın yürütücülüğünü yaptığı "Eğitsel Videolarda Oynatma Hızı ve Akıcılık Bozukluklarının Öğrencilerin Öğrenme Süreçleri Üzerindeki Etkisinde Sürdürülebilir Dikkatin Rolü" başlıklı araştırma projesi, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitim teknolojileri alanında yürütülecek proje kapsamında, çevrim içi öğrenme ortamlarında yaygın olarak kullanılan eğitsel videolarda öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği video hızlandırma davranışının ve ders anlatımı sırasında ortaya çıkan akıcılık bozukluklarının öğrenme süreçlerine etkisi bilimsel yöntemlerle incelenecek. Araştırmada ayrıca öğrencilerin bireysel farklılıklarından biri olan sürdürülebilir dikkat düzeyinin bu süreçteki rolü değerlendirilerek, öğrenme performansı üzerindeki etkileri ortaya konulacak.

12 ay sürecek projenin araştırma ekibinde Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Piri ile Arş. Gör. Dr. Kadir Coşkun yer alıyor. Projede elde edilecek verilerin, eğitsel video kullanımına ilişkin bilimsel bilgi birikimine katkı sağlamasının yanı sıra, öğrencilerin özelliklerine uygun dijital öğrenme materyallerinin geliştirilmesine de katkı sunması hedefleniyor. Araştırma sonuçlarının, başta Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve üniversitelerin uzaktan eğitim sistemleri olmak üzere çevrim içi öğrenme platformlarında kullanılan eğitsel video içeriklerinin daha verimli ve etkili biçimde tasarlanmasına rehberlik etmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, üniversitede yürütülen bilimsel araştırmaların ulusal destek programları kapsamında desteklenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan projenin üniversitenin araştırma faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Topal, projede görev alan akademisyenleri tebrik etti. Rektör Topal, yükseköğretimde bilimsel araştırmalara verilen desteklerden dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Kurulu üyelerine, üniversite projelerine sağlanan katkılar dolayısıyla ise TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'a teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı