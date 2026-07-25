Eğitimde güçlü yarınlar, nitelikli yöneticilerle inşa ediliyor

Erzurum Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, merkez ilçe milli eğitim müdürleriyle birlikte Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme (İlk Defa Atanacaklar) Programı'nın kapanış gününde kursiyerlerimizle bir araya geldi.

Program kapsamında sınıfları tek tek ziyaret eden İl Müdürü Ekixi, kursiyerlerle bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Eğitim yöneticiliğinin taşıdığı sorumluluğa ve liderlik anlayışına dikkat çeken Ekici, aday yöneticilere görev hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı