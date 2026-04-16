Bayburt'ta eğitimcilerden okul saldırılarına tepki
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılara tepki gösteren eğitimciler, Bayburt'ta iş bırakma eylemi yaptı. Saray Bahçesi önünde bir araya gelen eğitimciler, okullarda güvenliğin artırılması ve benzer olayların önlenmesi çağrısında bulundu.
Öğretmen ve öğrencilerin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından düzenlenen basın açıklamasında, yaşanan olayların eğitim camiasında derin üzüntüye yol açtığı belirtildi.
Grup adına açıklamayı yapan Hürriyetçi Eğitim Sen Bayburt İl Temsilcisi Ömer Lütfü Kısacık, öğretmenler ile öğrencileri hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Kısacık, somut önlemlerin bir an önce alınması ve eğitim ortamlarının güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. - BAYBURT