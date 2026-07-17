Muğla'da yönetici adayları geleceğe hazırlanıyor

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" başladı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yönetici adaylarıyla bir araya gelerek eğitimde liderliğin önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı", 16-23 Temmuz 2026 tarihleri arasında yoğun bir katılımla start aldı. Geleceğin eğitim yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan program kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay yönetici adaylarıyla bir araya geldi.

Programın açılışında yönetici adaylarına hitap eden Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, eğitim yöneticiliğinin sadece evrak işleri ve idari rutinlerden ibaret olmadığını belirtti. Çay, konuşmasında şu ifadelerine yer verdi: "Eğitim yöneticiliği, yalnızca idari bir görev değil; okulun vizyonunu şekillendiren ve eğitimin niteliğine doğrudan yön veren çok önemli bir liderlik sorumluluğudur"

Eğitim kurumlarının gelişiminde yöneticilerin benimseyeceği yönetim anlayışının kritik bir rol oynadığını ifade eden Emre Çay, başarıya giden yolun temel taşlarını sıraladı. Yönetici adaylarına başarı dileklerini ileten Çay; bilgi, liyakat, adalet ve erdem temelli bir yönetim anlayışının, eğitim kurumlarının vizyoner bir şekilde ilerlemesindeki en önemli unsurlar olduğuna dikkat çekti.

16-24 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olan program boyunca yönetici adayları, modern yönetim teknikleri ve eğitim vizyonuna dair geniş bir müfredatla desteklenecek. Program kapsamında adaylara; Öğretim liderliği, Stratejik yönetim, Kurum kültürü oluşturma, Veriye dayalı karar alma süreçleri, Eğitim yönetimine ilişkin güncel mevzuat ve uygulamalar başta olmak üzere birçok alanda kapsamlı ve nitelikli eğitimler verilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı