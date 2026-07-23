Uçak'tan Bodrum Kaymakamı Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne ziyaret

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, sendikal çalışmalar kapsamında Bodrum'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Programı kapsamında Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşçu'yu ziyaret eden Uçak, eğitim-öğretim süreçleri ve eğitim çalışanlarının beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede eğitim alanındaki güncel gelişmeler, eğitim çalışanlarının karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken, karşılıklı istişarelerin önemine vurgu yapıldı. Görüşmelerde, eğitim çalışanlarının sorunlarını, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve sendikal faaliyetler değerlendirildi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Önder Uçak, "İlçemizdeki eğitim-öğretim süreçleri, eğitim çalışanlarımızın beklentileri ve çözüm önerilerimiz üzerine verimli bir istişare gerçekleştirdik. Eğitime gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliği için Kaymakamımız Sayın Ali Sırmalı'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı