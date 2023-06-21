Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi üye sayısında rekor kırdı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, kentteki üye sayılarının 10 bin 453'e ulaştığını söyledi.

Sezer, öğretmevinde düzenlenen basın toplantısında sendikanın faaliyetlerini anlattı.

Eğitim çalışanlarının sendikaya ilgi gösterdiğini belirten Sezer, "Şubemiz, 52 sendika içinde 10 bin 453 üye sayısıyla, en yakın sendikaya yaklaşık 2 bin 600 fark atarak yetkiyi aldı. Bu sonuçlar eğitim çalışanlarımızın Eğitim Bir-Sen'e duyduğu güvenin de bir göstergesidir." dedi.

Sezer, toplu sözleşme sürecine değinerek, "Ağustosta yedinci dönem toplu sözleşme yapılacak. Eğitim-Bir-Sen, tüm eğitim çalışanlarını temsilen yine masada olacak." diye konuştu.

Eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle yaz tatilinin başladığını anımsatan Sezer, gelecek dönemde de eğitimcilerin sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.