Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Eylül Ayının Şampiyonu Oldu

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 771 yeni üye ile Türkiye'deki teşkilatlar içinde Eylül ayının şampiyonu oldu. Genel Sekreter Talat Yavuz, Başkan Mehmet Sezer ve ekibini tebrik etti.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Türkiye'deki teşkilatlar içinde Eylül ayının şampiyonu oldu. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, 771 yeni üye ile zirveye yerleşen Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin 52. İl Divan Toplantısı'na katılarak Başkan Mehmet Sezer ve ekibini tebrik etti.

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından düzenlenen Ekim ayı olağan 52. İl Divan Toplantısına katıldı. Adana Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Yavuz'un dışında Adana 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Sezer, 2 Nolu (Üniversite) Şube Başkanı Mehmet Benli, Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Yönetimi, ilçe başkanları ve il divan üyeleri katıldı.

Toplantının başında bir selamlama konuşması yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer 2023-2024 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu. Filistin'de işgalci İsrail'in mazlumlara yönelik soykırımını da kınayan Sezer, eğitim çalışanlarının gündemindeki konulara dair düşüncelerini paylaştı.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılını üye kazanımları noktasında Eğitim-Bir-Sen teşkilatları içerisinde şampiyon olarak tamamladıklarını hatırlatan Başkan Sezer, 2023-2024 eğitim öğretim yılına da 771 yeni üye kaydı yaparak başladıklarını ve Eylül ayını da Türkiye şampiyonu olarak tamamladıklarını vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti. Sezer, Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından bu yıl mesleğe başlayan tüm öğretmenlere takdim edilmek üzere hazırlanan 'Hoş geldin Öğretmenim' hediye setinin içeriğiyle ilgili tanıtım da yaptı.

Mehmet Sezer'in ardından Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz da başta 7. Dönem Toplu Sözleşme Döneminde yaşananlar olmak üzere eğitim gündemine dair düşüncelerini paylaştı. Eğitim-Bir-Sen Adana İl Divan üyelerinin üye kaydındaki başarısını da takdir eden Yavuz, bundan sonra da Adana Şubesi'nin aynı başarıyı göstereceğine inandığını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen ilçe başkanları yaptığı yeni üyelikleri Yavuz'a takdim ederken Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer de Talat Yavuz'a tablo hediye etti. - ADANA