EÜ ile Moğolistan arasında bilimsel sağlık köprüsü

Ege Üniversitesi, Moğolistan Ulusal Tıp Bilimleri Üniversitesi ile yedi yıldır sürdürdüğü güçlü iş birliğini, uluslararası düzeyde düzenlenen ve ebelik mesleğinin geleceğine ışık tutan kongreyle taçlandırdı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ile Moğolistan Ulusal Tıp Bilimleri Üniversitesi Darkhan-Uul Tıp Fakültesi iş birliğinde "10. Uluslararası Hemşirelik ve Ebelik Mesleklerinin Geleceğini İnşa Etmeye Yönelik Sanal Konferans" gerçekleştirildi. İki kurum arasında 2020 yılından bu yana devam eden ve bu yıl yedinci yılına giren stratejik iş birliği kapsamında düzenlenen etkinlik, çevrimiçi ortamda yapıldı.

Uluslararası Ebeler Konfederasyonu'nun (ICM) 2026 yılı teması olan "Bir Milyon Daha Fazla Ebe" başlığıyla gerçekleştirilen kongrede, ebelik mesleğinin küresel sağlık sistemindeki kritik rolü tüm boyutlarıyla ele alındı. Etkinlikte ebe ve hemşire akademisyenlerin yanı sıra obstetri ve jinekoloji uzmanları; riskli gebelik, doğum ve doğum sonu süreçler, kadın sağlığı ve üreme sağlığı gibi hayati konularda güncel bilimsel verileri paylaştı.

Konferansın açılış konuşmalarını; Moğolistan Ulusal Tıp Bilimleri Üniversitesi Darkhan-Uul Tıp Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Bayasgalanmunkh Baatar, Japonya Jichi Tıp Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Reiko Murakami, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rabia Ekti Genç ve Fransa Nursing University IRFSS AuRA Dekanı Celine Didier yaptı. Konferansa Türkiye, Moğolistan, Japonya, Fransa, Rusya ve Bangladeş'ten çok sayıda bilim insanı katılım sağladı.

Programın davetli konuşmacıları arasında yer alan Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Ebelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hafize Öztürk Can, "Türkiye'de Son Yıllarda Ebelik Uygulamalarındaki Değişimler ve Gelişmeler" başlıklı sunumuyla Türkiye'deki güncel durumu uluslararası katılımcılara aktardı. Toplam 24 sözel bildirinin sunulduğu ve iki oturum halinde gerçekleştirilen bilimsel programın moderatörlüğünü ise Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sevil Hakimi üstlendi.

"Eğitimli ebeler anne-bebek ölümlerinin önüne geçiyor"

Konuşmasında ebelik mesleğinin toplumsal önemine dikkat çeken Prof. Dr. Rabia Ekti Genç, "Düşük doğurganlık oranları yalnızca demografik değil, aynı zamanda halk sağlığı ve sürdürülebilir kalkınma açısından da önemli bir sorundur. Birleşmiş Milletler verilerine göre eğitimli ebeler, kadın ve yenidoğan sağlığı hizmetlerinin büyük bölümünü karşılayabilmekte ve anne-bebek ölümlerini önemli ölçüde azaltabilmektedir. Dünya Ebeler Konfederasyonu'nun 2026 teması olan 'Bir Milyon Daha Fazla Ebe' sloganı doğrultusunda, güçlü, eğitimli ve liderlik vasfına sahip ebelerin sağlık sistemleri için taşıdığı kritik önemi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı