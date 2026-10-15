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Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde Kariyer Rotası ve staj modelleri tanıtıldı

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Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde Kariyer Rotası ve staj modelleri tanıtıldı
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Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde düzenlenen Dekan-Öğrenci Buluşması'nda öğrencilere yeni iş yönetimi modeli Kariyer Rotası ve staj imkanları açıklandı. Çellist Bagjan Oktyabr da etkinliğe katıldı; Türk kültürüne sevgisinin kendisini buralara getirdiğini söyledi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde düzenlenen 'Dekan-Öğrenci Buluşması'nda öğrencilere yönelik yeni nesil istihdam ve staj modelleri açıklanırken, Kazakistan'ın ünlü viyolonsel sanatçısı Bagjan Oktyabr, İletişim Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, "Dekan-Öğrenci Buluşması" kapsamında öğrencilerine hem kariyer odaklı bir gelecek vizyonu hem de sanat dolu bir gün sundu. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü iş birliğiyle Fakülte Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda öğrencilere yeni iş yönetimi modelleri ve staj imkanları aktarılırken, viyolonsel sanatçısı Bagzhan Oktyabr da etkinliğe katıldı.

Toplantıda öğrencilere seslenen Dekan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, yeni dönemde uygulanacak olan "Kariyer Rotası" sistemini açıkladı. Prof. Dr. Gültekin, "Yeni iş yönetimi modelimizden son sınıflar başta olmak üzere tüm öğrencilerimiz faydalanabilecek. Görüşmeler sonrası kariyer rotanızı belirleyip kariyer belgenizi oluşturacağız. Ayrıca üçü özel, üçü kamu sektörü için 6 farklı CV hazırlama sürecinize destek olacağız. CV'leri fakültemizin havuzu üzerinden ilgili kurumlara ileteceğiz. Nisan ayında fuaye alanımızda staj fuarı düzenleyeceğiz. Medya kuruluşları ve ajanslarla birebir görüşüp protokoller imzalayabileceksiniz. Kapımız sizlere her zaman açık" dedi.

Türk kültürüne olan sevgim beni buralara getirdi

Toplantının konuğu olan 'Aşk-ı Memnu', 'Kara Sevda', 'Yalı Çapkını' ve 'Yaprak Dökümü'nün de aralarında olduğu birçok dizi ve filmin müziklerini yorumlayan çellist Bagjan Oktyabr, "Burada sizlerle buluşmak benim için büyük bir onur. Müzik yapmaya başladığımda bu noktaya geleceğimi hayal etmemiştim. Sadece işimi çok sevdim. Türk kültürüne ve dizilerine olan sevgim beni buralara getirdi" diye konuştu.

Program, Dekan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin'in sanatçı Bagzhan Oktyabr'a teşekkür ederek hediye takdim etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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