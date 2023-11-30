Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi Tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Efes Selçuk Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu tamamlandı. 72 saat süren eğitimde 13 kursiyer sertifikalarını aldı.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Efes Selçuk Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçen proje kapsamında düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu tamamlandı. 72 saat süren eğitimde 13 kursiyer sertifikalarını aldı. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu'nu bugüne kadar toplam 29 kursiyer tamamladı.

Kentteki iş gücü potansiyeli verimli eğitimlerle arttırmayı amaçlayarak nitelikli insan kaynağı oluşturmak için hayata geçen proje kapsamında düzenlenen eğitimler arasında yer alan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi'nde kursiyerler bitkilerin yetiştiriciliğinden distilasyonuna kadar tüm evreler hakkında bilgi aldı. Son yıllarda önemi giderek artan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği alternatif tarım açısından da önem taşıyor.

MESLEK FABRİKASI EĞİTİMLERİ DEVAM EDECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje içerisinde Efes Selçuk'ta Meslek Fabrikası Eğitimleri devam edecek.

Proje çerçevesinde Efes Selçuk'ta Adli Kalem İşleri, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Dijital Pazarlama, İngilizce A-1 ve A-2 seviyesi, Pastacı Çırağı, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı ve Proje Yazma Eğitimi olmak üzere farklı dallarda eğitim verilmesi planlanıyor.

Ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlere 16 yaş üzeri yurttaşlar başvurabilecek. Eğitime katılmak isteyenler Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Etkinlik Merkezi'ne şahsen, kimlik ve diploma fotokopileriyle başvurarak istedikleri eğitime kayıt yaptırabilecekler.