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EBYÜ Tıp Fakültesinde mezuniyet başarı sıralaması kriterleri değişti

EBYÜ Tıp Fakültesinde mezuniyet başarı sıralaması kriterleri değişti
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet derecelerinin belirlenmesine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle başarı sıralaması 100 puan üzerinden yapılacak, yatay geçişli öğrenciler için özel şartlar getirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle, fakülteden mezun olurken dereceye girecek öğrencilerin belirlenmesine ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.

Buna göre, mezuniyet başarı sıralaması 100 puan üzerinden yapılacak. Genel akademik başarı not ortalamasının (GANO) hesaplanmasında ilk 5 sınıfın dönem not ortalamaları esas alınacak.

Başka bir fakülteden yatay geçiş yapan, özel öğrenci statüsünde öğrenim gören veya değişim programları kapsamında fakülteye gelen öğrencilerin mezuniyet başarı sıralaması belirlenirken yalnızca fakültede kayıtlı oldukları dönemler dikkate alınacak. Dönem 5'ten itibaren yatay geçişle kabul edilen öğrenciler ise mezuniyet birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü değerlendirmesine alınmayacak.

Yönetmeliğe göre mezuniyet döneminin ilk 3 derecesinin belirlenmesinde öğrencilerin Dönem 1, 2 ve 3'te ilk yıl sonu genel sınavını, Dönem 4 ve 5'te ise ilk staj sonu sınavını ilk girişte ve bütünlemeye kalmadan başarıyla tamamlamış olmaları ile disiplin cezası almamış olmaları şartı aranacak.

İlgili mezuniyet döneminde bu şartları taşıyan öğrenci bulunmaması halinde ise dereceye girecek öğrenciler belirlenirken bütünleme sınavına daha az kalan öğrenciye öncelik verilecek. Ayrıca, üniversite yönetim kurulunca kabul edilen mazeretler dışında dönem veya staj tekrarı yapmamış olma ve disiplin cezası almamış olma şartı uygulanacak.

Yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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