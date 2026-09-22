EBYÜ Sağlık Hizmetleri MYO müdürlüğünü Doç. Dr. Fatih Aydoğdu devraldı

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda müdürlük görevinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun katıldı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Fatih Aydoğdu, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Erhan Zeytun'dan devraldı.

Rektör Kuyrukluyıldız, Aydoğdu'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, Zeytun'a görev süresince üniversiteye sunduğu hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı