EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, tıp öğrencilerine azim ve kararlılık tavsiye etti

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen buluşmada Rektör Kuyrukluyıldız'a Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seval Bulut eşlik etti.

Yeni öğrencilerin üniversite ve fakülte yaşamına uyum süreçlerinin değerlendirildiği programda, öğrencilerin görüş ve beklentileri dinlendi.

Kuyrukluyıldız, tıp eğitiminin yoğun ve disiplinli bir çalışma gerektirdiğini belirterek öğrencilere eğitim hayatlarında azim ve kararlılıkla ilerlemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Program, öğrencilerle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı