EBYÜ'de ikinci geleneksel mezun buluşması düzenlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) Mezun Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "İkinci Geleneksel Mezun Buluşması" gerçekleştirildi.

Üniversitenin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, EBYÜ Rektör Yardımcısı Adem Başıbüyük, Mezun Koordinatörü Gülsün Ayran, akademik ve idari personel ile çok sayıda mezun katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda üniversitenin tanıtım filmi izletildi. Ardından mezunlar, eğitim ve kariyer yolculuklarına ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

EBYÜ Meslek Yüksekokulu mezunlarından Ali Baran, üniversitede edindiği bilgi birikimi, dostluklar ve akademisyenlerin rehberliğinin mesleki gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek, mezuniyet sonrası yurt içi ve yurt dışında çeşitli görevlerde bulunduğunu ifade etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu Ece Yaman ise üniversiteyle olan bağlarının mezuniyet sonrasında da devam ettiğini belirterek, üniversite yıllarında kazanılan bilgi ve deneyimlerin hayatlarının her döneminde kendilerine rehberlik ettiğini söyledi.

Eğitim Fakültesi mezunu ve TOBB Binali Yıldırım Ortaokulu Müdürü Selçuk Toklu da konuşmasında öğretmenlik mesleğinin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda değerlerin ve tecrübelerin yeni nesillere aktarılmasını da kapsadığını vurguladı.

Programın kapanış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Başıbüyük, mezunlarla sürdürülebilir iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek, mezunlardan ve işverenlerden alınan geri bildirimlerin üniversitenin eğitim vizyonunun geliştirilmesinde önemli katkı sağladığını kaydetti.

Program, üniversitenin halk oyunları takımının gösterisi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı