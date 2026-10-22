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EBYÜ afet ve kentsel dönüşüm konferansında risk azaltmayı ele aldı

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EBYÜ afet ve kentsel dönüşüm konferansında risk azaltmayı ele aldı
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EBYÜ’de “Afet Gerçeğimiz ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları” konulu konferans düzenlendi. Ankara İmar Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Turgut’un konuşmacı olduğu etkinlikte deprem, kentsel dönüşüm ve afet riskleri ele alındı; Turgut’a plaket verildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) "Afet Gerçeğimiz ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları" konulu konferans gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Ankara İmar Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Turgut konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta deprem gerçeği, kentsel dönüşüm uygulamaları, afet risklerinin azaltılmasına yönelik tedbirler, şehir planlaması ve sürdürülebilir kentleşme konuları ele alındı.

Güncel yaklaşımlar ve uygulama deneyimlerinin değerlendirildiği programda, katılımcılar soru-cevap bölümünde görüş ve sorularını yöneltti.

Programın sonunda EBYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı tarafından, konferansa katkılarından dolayı Özgür Turgut'a plaket verildi.

Erzincan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Halil Sezai Çakırbay ile İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Bahadır tarafından organize edilen konferansa, üniversite yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerin temsilcileri katıldı.

Akademisyen ve öğrencilerin ilgi gösterdiği konferans, afetlere karşı bilinçli ve dirençli şehirlerin oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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