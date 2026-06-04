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e-YÖKDİL 2026/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

e-YÖKDİL 2026/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
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Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri) için sınava giriş belgeleri, 4 Haziran saat 11.00 itibarıyla ÖSYM'nin internet adresinden alınabilecek. 6 Haziran'da yapılacak sınavda adaylar saat 13.30'dan sonra binalara alınmayacak.

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (e- Yökdil 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri) başvuran adayların, 6 Haziran tarihinde uygulanacak sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni; 4 Haziran tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

6 Haziran tarihinde uygulanacak e-YÖKDİL 2026/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınavı için adayların, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağına dikkat çekildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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