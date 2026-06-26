Osmaniye'de özel öğrencilerin mezuniyet sevinci

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde özel bireyler, mezuniyet heyecanı yaşadı. Diplomalarını alan öğrenciler, öğretmenleri ve ailelerinin alkışları eşliğinde eğitim hayatlarının bu anlamlı gününü unutulmaz hatıralarla tamamladı.

Düziçi Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. kademe tarafından düzenlenen mezuniyet programında okul, ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşadı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Batuhan İyi ve Hüseyin Yılmaz diplomalarını alarak mezun oldu. Mezuniyet töreninde öğretmenler, geleceğe yeni bir adım atan öğrencileri güller ve çiçeklerle uğurladı. Öğrencilerin mutluluğu ailelerine de gurur yaşatırken, okul yönetimi ve öğretmenler bu anlamlı günde öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Programda yapılan konuşmalarda, özel bireylerin doğru eğitim ve destekle önemli başarılara ulaşabildiği vurgulanarak, mezun olan öğrenciler ve aileleri tebrik edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı