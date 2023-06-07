Düzce Valisi Atay, İnşaatı Devam Eden Okulları İnceledi

Düzce Valisi Cevdet Atay, ilde inşaattı devam eden okulları gezdi, son durumları le ilgili bilgiler aldı. Heyet, 8 sınıflı Nalbantoğlu Özel Eğitim Anaokulu, 16 sınıflı Avni Akyol İlkokulu, 24 sınıflı Işık İlkokulu ve yine 24 sınıflık Azmimilli İlkokulu inşaatında incelemelerde bulunarak, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç'tan inşaat hakkında bilgi aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, ilde inşaattı devam eden okulları gezdi, son durumları le ilgili bilgiler aldı.

Düzce'de eğitim yatırımları hızla devam ediyor. Vali Cevdet Atay, okul inşaatlarının bir önce tamamlanması için yakından takip ediyor. Atay, Vali yardımcısı Yakup Tatoğlu, İl Genel Sekreteri Hayri Şen, Çevre ve Şehircilik Müdürü Nurhan Kartal, AFAD Müdürü Ali Kartal, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ile birlikte okulları inceledi.

Heyet, 8 sınıflı Nalbantoğlu Özel Eğitim Anaokulu, 16 sınıflı Avni Akyol İlkokulu,

24 sınıflı Işık İlkokulu ve yine 24 sınıflık Azmimilli İlkokulu inşaatında incelemelerde bulunarak, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç'tan inşaat hakkında bilgi aldı. - DÜZCE