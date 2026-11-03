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Düzce Üniversitesi Kimya Bölümünde 1. sınıf öğrencilerine beyaz önlük giydirildi

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Düzce Üniversitesi Kimya Bölümünde 1. sınıf öğrencilerine beyaz önlük giydirildi
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Düzce Üniversitesi Kimya Bölümü, 1. sınıf öğrencileri için 5. geleneksel beyaz önlük giyme töreni düzenledi. Törende önlükler akademisyenler ve davetliler tarafından öğrencilere giydirildi; program Kimyagerlik Yemini ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü tarafından 1. sınıf öğrencileri için düzenlenen 5. geleneksel beyaz önlük giyme töreni yapıldı.

Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda Kimya Topluluğu tarafından organize edilen törene; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Evren Kara, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezen Sivrikaya Özak, akademisyenler, sektör temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kimya Topluluğu Akademik Danışmanı Arş. Gör. Sunay Yılmaz, beyaz önlüğün bilimsel merak, emek ve etiğin simgesi olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Programda konuşan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Evren Kara, kimyanın insan hayatında doğrudan ve somut karşılığı olan özel bir disiplin olduğunu ifade ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezen Sivrikaya Özak, beyaz önlüğün dürüstlük ve disiplini temsil ettiğini belirterek, öğrencilere sorgulayan, araştırmacı ve etik değerlere bağlı kimyagerler olmalarını tavsiye etti.

Kimya Topluluğu Başkanı Nisagül Çakal konuşmasında yeni öğrencilerin heyecanını paylaşarak topluluk ekibini tanıttı ve birlikte güzel hatıralar biriktirmeyi temenni etti. Kimya bölümüne birincilikle yerleşen öğrencimiz Zeynep Hacer Kileci ise kimyanın sadece formüllerden değil hayatın kendisinden oluştuğunu söyleyerek, bilimin kahramanları olma yolundaki ilk adımı attıklarını vurguladı.

Programın davetli konuşmacısı Lubratech Kıdemli Ar-Ge Uzmanı Özlem Ünal, 8 yıllık Ar-Ge deneyimlerini paylaşarak Düzce'deki tesislerinin kapılarının öğrencilere açık olduğunu belirtti ve merak duygularını korumalarını öğütledi.

"Yaz aylarında tecrübe edinin"

Programın diğer davetli konuşmacısı Salt Analitik Kurucu Ortağı Erhan Kaçar, girişimcilik ve kariyer yolculuğunu aktararak Kimya'nın çok geniş bir çalışma alanına sahip olduğunu vurgularken; öğrencilere yaz aylarında mutlaka laboratuvar tecrübesi edinmelerini tavsiye etti.

Programın son konuşmacısı Gezginbitkici Kurucusu Sevil Gülsoy Düzgün ise kendi markasını kurma ve Avrupa'ya doğal kozmetik ürün ihraç etme sürecini anlatarak girişimcilikte hayal etmenin ve cesaretin önemine değindi.

Konuşmaların ardından gerçekleşen heyecanlı törende, Kimya Bölümü 1. sınıf öğrencilerine önlükleri akademisyenler ve davetliler tarafından giydirildi.

Öğrencilerin mesleğe ilk adımlarını attıkları tören, davetli konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi, Kimyagerlik Yemini ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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