DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, tedavi süreci nedeniyle bir süredir okulundan ve öğrencilerinden ayrı kalan İngilizce Öğretmeni Neşe Kaya'yı evinde ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir ziyarette bulundu. Bir süredir devam eden tedavi süreci nedeniyle görev yaptığı okuldan ve öğrencilerinden uzak kalan İngilizce Öğretmeni Neşe Kaya'yı evinde ziyaret eden Özer, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Samimi ve duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Özer, Neşe Kaya ile bir süre sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğretmenliğin yalnızca sınıflarda değil, öğrencilerin hayatlarında ve gönüllerinde de iz bırakan önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Özer, öğretmenlerin eğitim ailesinin en kıymetli fertleri arasında yer aldığını ifade etti. Neşe Öğretmen'e sağlık ve huzur dolu günler dileyen Milli Eğitim Müdürü Özer, en kısa sürede sağlığına kavuşarak öğrencileriyle yeniden buluşması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı