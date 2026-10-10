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Düzce'deki Gençlik İklim Çalıştayı'nda lise öğrencileri çözüm önerileri geliştirdi

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Düzce'deki Gençlik İklim Çalıştayı'nda lise öğrencileri çözüm önerileri geliştirdi
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Düzce'de düzenlenen Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nda lise öğrencileri, sürdürülebilir şehirler ve yerel iklim eylemi için çözüm önerileri geliştirdi. Öğrencilerin katkıları Gençlik İklim Bildirgesi'ne yansırken, çalışmaların süreceği bildirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de düzenlenen Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nda lise öğrencileri, sürdürülebilir şehirler ve yerel iklim eylemi üzerine görüş ve çözüm önerilerini paylaştı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Şubesi koordinasyonunda, Mehmet Zahid Kevseri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde "Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı" gerçekleştirildi. Programa Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, şube müdürü, okul yöneticileri, öğretmenler ve lise öğrencileri katıldı. Çalıştayda öğrenciler, "Sürdürülebilir Şehirler ve Yerel İklim Eylemi" teması çerçevesinde iklim değişikliği ve çevresel sorunları ele aldı. Gençler, sürdürülebilir şehirlerin oluşturulması ve yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele konusunda fikirlerini paylaşarak çeşitli çözüm önerileri geliştirdi. Öğrencilerin çalıştay süresince ortaya koyduğu görüş ve önerilerle Gençlik İklim Bildirgesi'ne katkı sağladığı belirtildi. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin çevresel sorunlara duyarlı, çözüm üreten ve karar süreçlerine katkı sağlayan bireyler olarak yetişmelerine yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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