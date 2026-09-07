Düzce’de yeni eğitim yılı öncesi öğrencilere uyum haftası mesajı

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, yeni eğitim öğretim yılı ve oryantasyon haftası dolayısıyla öğrenci, aile ve öğretmenlere yönelik mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, yeni eğitim öğretim yılının heyecan, umut ve yeni hayallerle başladığını belirterek öğrencilerin uyum haftasında oyun, neşe ve sevgiyle okula hazırlanacağını ifade etti. Özer, eğitim öğretim sürecinin yalnızca derslerin öğrenildiği bir dönem olmadığını vurgulayarak, öğrencilerin yeni arkadaşlıklar kurduğu, keşfettiği ve öğrenme mutluluğunu yaşadığı önemli bir yolculuk olduğunu kaydetti.

Ailelere önemli görev

Çocukların eğitim yolculuğunda ailelerin en güçlü destekçiler olduğunu belirten Özer, aile ve okul arasındaki iş birliğinin çocukların geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu ifade etti. Özer, ailelerin çocuklarının heyecanını paylaşarak onların öğrenme yolculuklarında yanlarında olmalarının önemine dikkat çekti.

Öğretmenlere teşekkür

Öğretmenlerin öğrencilerin hayatına dokunan ve geleceklerine ışık tutan en önemli rehberler olduğunu belirten Özer, öğretmenlerin akademik gelişimin yanı sıra öğrencilerin sosyal, duygusal ve kültürel gelişimlerine de yön verdiğini söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışına vurgu yapan Özer, öğrencileri bilgiyi öğrenen, değerlerini yaşatan, düşünen, üreten ve mutlu bireyler olarak geleceğe hazırlamak için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

"Güçlü aile, özverili öğretmen ve mutlu çocuk"

Oryantasyon haftasında oyunun birleştirici ve öğretici gücünden yararlanarak öğrencilerin okula güvenle, mutlulukla ve heyecanla başlamalarının hedeflendiğini belirten Özer, "Güçlü aile, özverili öğretmen ve mutlu çocuk bir araya geldiğinde, eğitimde çok daha güzel hikayeler yazılır" mesajını verdi.

Gülşen Özer, yeni eğitim öğretim yılının ve uyum haftasının öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı