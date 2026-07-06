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Stres yönetimi eğitimi düzenlendi

Stres yönetimi eğitimi düzenlendi
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Düzce'de Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, klinik psikolog tarafından stresin etkileri ve baş etme yöntemleri anlatıldı.

Düzce'de toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik sürdürülen Sağlıklı Hayat Saatleri etkinlikleri kapsamında, Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Toplantı Salonu'nda 'Stres Yönetimi: Direksiyonun Başında Kim Var?" başlıklı eğitim programı gerçekleştirildi.

Klinik Psikolog Hatice Günler Yüce tarafından verilen eğitimde, stresin bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki etkileri kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılara günlük yaşamda karşılaşılan stres kaynakları, stresle etkili baş etme yöntemleri ve duygusal farkındalığın yaşam kalitesine katkısı hakkında önemli bilgiler aktarıldı.

Eğitim programında, stres yönetiminde uygulanabilecek pratik yöntemler paylaşılırken, sağlıklı baş etme becerilerinin geliştirilmesine yönelik öneriler de katılımcılarla paylaşıldı. Etkileşimli olarak gerçekleştirilen programda, stresin doğru yönetilmesinin bireysel sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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