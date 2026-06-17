Haberler

Diş hekimliği doktora programlarında liyakat tartışması

Diş hekimliği doktora programlarında liyakat tartışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonrasında, bazı üniversitelerde liyakat ilkesinin gözetilmediği ve 45 puanla uzmanlık yolunun açılacağı iddiaları gündeme geldi. Adaylar ve meslek kuruluşları, bu düzenlemenin eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğunu savunuyor. Gözler YÖK ve ilgili kurumlara çevrildi.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonrasında sosyal medyada akademik süreçlerde ve diş hekimliği doktora programlarında liyakat ilkesinin yeterince gözetilmediği iddiaları gündeme geldi.

DUS sonrasında ortaya atılan liyakat iddiaları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, gözler sürece ilişkin denetim ve inceleme mekanizmalarına çevrildi. Sosyal medya platformlarında ve diş hekimliği camiasında yapılan paylaşımlarda, bazı üniversitelerde doktora eğitimi ve akademik süreçlerde liyakat ilkesinin yeterince gözetilmediği, belirli adaylara avantaj sağlandığı yönünde iddialar dile getirildi. Söz konusu paylaşımlarda, şeffaf ve objektif değerlendirme süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Meslek camiasında dile getirilen iddialara göre, 2011 yılından sonra doktora programlarına başlayan bazı diş hekimlerine DUS'tan en az 45 puan almaları halinde uzmanlık unvanına giden yolun açılmasına yönelik bir çalışma yürütülüyor. İddiaya göre, doktora eğitimine başladıkları dönemde yalnızca akademik kariyer kapsamında doktora (PhD) unvanı alabileceklerini bilen adaylar, yapılması planlanan düzenleme ile uzmanlık statüsüne kavuşabilecek.

DUS adayları ise söz konusu iddianın eşitlik ilkesini zedelediğini öne sürüyor. Her yıl yaklaşık 800 adayın yüksek puanlar alarak uzmanlık kontenjanlarına yerleşebildiğini belirten adaylar, bazı branşlarda 90'ın üzerinde net yapılmasına rağmen kontenjan elde etmenin zorlaştığını ifade ediyor. Buna karşın uzmanlık yolunun 45 puanla açılmasının yıllardır sınava hazırlanan binlerce aday açısından liyakat ilkesine aykırı olacağı savunuluyor. Tartışmalarda ayrıca geçmiş yıllarda özel üniversitelerde ücretli olarak doktora eğitimine kabul edilen bazı kişilerin de düzenlemeden yararlanabileceği iddiaları dile getiriliyor.

Çeşitli meslek kuruluşlarından doktoralı diş hekimlerine DUS'tan 45 puanla uzmanlık yolunun açılmasının hakkaniyet ve adalet ilkelerine uygun olmadığı yorumu yapılırken, son DUS sınavında 120 soruda yaklaşık 95 net yapan adayların dahi istedikleri bölümlere yerleşmekte zorlandığı, 45 puan şartıyla uzmanlık yolunun açılmasının kabul edilemez olduğu dile getiriliyor. Uzmanlık unvanının 2011 yılında yürürlüğe giren düzenleme sonrasında DUS'u kazanarak eğitimini tamamlayan hekimlere verildiği de belirtilen eleştirilerde, bunun dışında ikinci bir yol oluşturulmasının meslek camiasında ciddi huzursuzluk oluşturduğu ifade ediliyor.

Gözler YÖK ve ilgili kurumlarda

Kamuoyundaki iddialara ilişkin gözler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ilgili kurumların atacağı adımlara çevrildi. Meslek camiasında birçok kişi, uzmanlık unvanının verilmesine ilişkin süreçlerin şeffaflık, eşitlik ve liyakat esasları doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini savunurken, konuya ilişkin resmi düzenleme ve açıklamalar yakından takip ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu

Bu adam inanılmaz? İlk yarı durdu ikinci yarı rakibin içinden geçti
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Meclis'in tatil takvimi değişti! Gözler 12. Yargı Paketi'nde

Meclis'in tatil takvimi değişti! Gözler 12. Yargı Paketi'nde
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

Denizin ortasında olup biteni görenler telefona sarıldı
Bir şehir ayakta! 14 yaşındaki çocuğu istismar eden 6 kişi tutuklandı

Şehri ayağa kaldıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Katil olurum' demişti! Meloni tavsiyeye uydu

Erdoğan'a "Katil olurum" demişti! Meloni tavsiyeye uydu