DÜPGEM modeli uluslararası konferansta tanıtıldı

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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi'nin yükseköğretimde kalite güvencesine yönelik geliştirdiği DÜPGEM modeli, uluslararası konferansta "Örnek Uygulamalar" oturumunda katılımcılara sunuldu.

Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen Düzce Üniversitesi Program Geliştirme Modeli (DÜPGEM), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen "2nd THEQC International Conference on Quality Assurance and Accreditation" başlıklı kongrede yükseköğretim paydaşlarıyla buluştu. İki gün süresince Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirilen konferans, "Quality Assurance Systems and Artificial Intelligence in the Digital Transformation Process" ana temasıyla ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim temsilcilerini, akademisyenleri ve kalite güvencesi alanında çalışan uzmanları bir araya getirdi.

Konferans kapsamında kabul edilen "DÜPGEM: A Curriculum Development Model for Quality Assurance in Higher Education" başlıklı bildiri, "Örnek Uygulamalar" oturumunda, Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü'nden Öğr. Gör. Dr. Zeynep Övdür Uğurlu tarafından sunuldu. Sunumda, DÜPGEM'in yükseköğretimde program geliştirme süreçlerini sistematik ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturan döngüsel yapısı ile modelin Düzce Üniversitesi'ndeki geliştirilme ve uygulama süreci katılımcılarla paylaşılarak görüş alışverişinde bulunuldu. Eğitim Koordinatörlüğü tarafından, eğitim-öğretim süreçlerinin niteliğinin geliştirilmesi ve kalite güvencesi kapsamında sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı